МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект о возможности обеспечения зубными протезами ветеранов и инвалидов боевых действий. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в закон "О ветеранах". Так, предлагается предусмотреть для инвалидов и ветеранов боевых действий возможность обеспечения зубными протезами в порядке, установленном правительством РФ. Финансировать эту меру планируется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Согласно действующему законодательству, ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Однако зубные протезы в этот перечень не входят.

"В то же время в условиях проведения специальной военной операции военнослужащие лишены возможности получать качественное сбалансированное питание, качественную стоматологическую помощь, что приводит к возникновению серьезных стоматологических заболеваний и в конечном итоге - к потере зубов", - отмечают авторы инициативы.