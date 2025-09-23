Минниханов предложил провести следующий KazanForum 14 и 15 мая 2026 года

Глава Татарстана также отметил, что следует активно и своевременно начать пригласительную кампанию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил провести Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" 14 и 15 мая 2026 года.

"В первую очередь нам необходимо утвердить даты проведения форума для начала пригласительной кампании. Мы просим рассмотреть даты 14 и 15 мая 2026 года. Следует также активно и своевременно начать пригласительную кампанию. От нашей оперативности будет зависеть уровень и число гостей форума", - сказал он на заседании оргкомитета форума.

Минниханов отметил, что в качестве темы пленарного заседания форума в 2026 году предлагается рассмотреть вопрос "От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив". Кроме того, он подчеркнул, что на заседании группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в рамках форума важно обсудить тему халяльного образа жизни и культурно-исторического наследия.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета KazanForum Антон Кобяков, в свою очередь, поддержал предложение Минниханова о проведении форума 14 и 15 мая 2026 года. Он также предложил традиционно утвердить "Казань Экспо" центральной площадкой для проведения форума. "Предлагаю утвердить квотирование участников и стоимость участия в форуме, стоимость партнерских пакетов, участие в выставке, а также принять за основу альбом схем временной застройки центральной площадки. Прошу руководителей всех рабочих групп оргкомитета актуализировать персональный состав рабочих групп, определить графики работ, а также в срок до 31 ноября предоставить в оргкомитет концепции деятельности по своим направлениям", - добавил Кобяков.

Кроме того, Кобяков попросил Фонд Россконгресс по согласованию с правительством Татарстана представить на утверждение оргкомитета форума в срок до 21 ноября перечень ключевых дат, план подготовки к ним, проект пригласительного письма от имени оргкомитета, а также проекты писем в адрес потенциальных российских и зарубежных партнеров мероприятия.

В 2025 году XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходил с 13 по 18 мая в Казани. Главной темой форума была "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".