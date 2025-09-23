Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. человек с начала текущего года впервые приняли участие в донорстве крови и ее компонентов в медицинских учреждениях Московской области, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В регионе активно развивается донорское движение. Важно, что большая часть доноров сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе. С начала этого года в Подмосковье более 11 тыс. человек решились впервые сдать кровь и ее компоненты", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в регионе стать донором крови и ее компонентов можно в Московском областном центре крови, его филиалах, а также во время выездных акций.

Отмечается, что донорская кровь и ее компоненты используются для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

Как рассказали в министерстве, стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование перед донацией в учреждении службы крови.