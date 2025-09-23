В Минздрав поданы необходимые документы, найдены группы добровольцев, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Все документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин для терапии рака поданы в Минздрав России, группы добровольцев для получения лечения сформированы, их генетические данные определены. Специалисты готовы в течение 1-1,5 месяца перейти к их лечению, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Все документы некоторое время тому назад направлены в министерство здравоохранения и, надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы. И, соответственно, больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению", - сказал он на круглом столе Российского исторического общества, посвященном истории российского лидерства в области медицинской науки и технологии.