В Подмосковье с начала года почти 2 млн человек узнали свой ВИЧ-статус

Диагностика занимает не более 15 минут

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти в медучреждениях региона исследование на наличие ВИЧ-инфекции. С начала года этой возможностью воспользовались около 2 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Это быстро и анонимно, диагностика занимает не более 15 минут. С начала года в Подмосковье узнали свой ВИЧ-статус почти 2 млн человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что пройти бесплатное анонимное исследование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в мобильных комплексах в рамках выездных акций, которые регулярно проводит Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.