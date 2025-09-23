В регионе принимаются дополнительные меры

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. В Калининградской области за неделю зарегистрировано 5 719 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, 45% заболевших - дети, в регионе принимаются дополнительные меры по предупреждению распространения ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

"За неделю зарегистрировано 5 719 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, из них 3 311 - в Калининграде. 45% заболевших - это дети", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что социальных, медицинских и образовательных учреждениях в соответствии с санитарным законодательством "принимаются дополнительные меры по предупреждению распространения ОРВИ".

В целом ситуацию специалисты управления Роспотребнадзора расценивают "как прогнозируемую и управляемую". В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ за неделю обследовано 305 человек, при этом установлено, что доминирует риновирус, также обнаружены аденовирусы, С-вирусы, метапневмовирусы.

В Калининградской области продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа, проведено 153 900 прививок. Охват составил 14,9% населения.