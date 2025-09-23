Мероприятие пройдет с 7 по 9 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в четвертом форуме "Патриоты Урала", который пройдет с 7 по 9 ноября в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, поступили из рекордного числа регионов - 39. Об этом сообщается в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).

"Заявки подали 569 человек из рекордных 39 регионов России: от Камчатки до Калининграда", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога отметил, что это свидетельствует о колоссальном интересе к инициативе округа. "Это подтверждение того, что у волонтеров, которые поддерживают бойцов спецоперации, есть желание объединяться", - добавил он.

Главными темами четвертого форума станут медиаволонтерство и информационная поддержка СВО, социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив. Будут представлены лучшие практики патриотического воспитания молодежи и программы поддержки участников СВО, а также организована демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы от ведущих производителей УрФО.

Форум "Патриоты Урала" был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые три форума прошли в Верхней Пышме и Екатеринбурге Свердловской области, в Миассе Челябинской области, собрав добровольцев и гражданских активистов.