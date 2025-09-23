Власти также рассмотрят вопрос о присвоении имени Вячеслава Гаврилова школе, которую он окончил

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн и родные погибшего во время атаки ВСУ сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова открыли мемориальную доску на здании школы №36 в Курске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

В результате атаки на пляж 8 июля 2025 года погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, шесть человек получили ранения. Гаврилов погиб, спасая людей.

"Сегодня на здании школы №36 в Курске вместе с родными открыли мемориальную доску геройски погибшему курскому росгвардейцу Вячеславу Гаврилову. Когда 8 июля на курском пляже случилась большая трагедия, он был рядом, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, без промедления прибывший на место и кинувшийся эвакуировать людей. Он вернулся на пляж посмотреть, остались ли там пострадавшие, в этот момент вновь произошел взрыв", - написал он.

Хинштейн написал, что властям важно, чтобы учащиеся школы, которую закончил героически погибший росгвардеец, знали цену выбора и задумывались: если случится беда, смогут ли они поступить так же? "Его пример уже сейчас вдохновляет ребят быть защитником своей земли. Указом президента РФ Вячеслав Гаврилов награжден орденом Мужества посмертно", - напомнил глава региона.

По словам курского губернатора, власти проработают вопрос о присвоении имени погибшего Вячеслава Гаврилова школе, которую он окончил. Также Управление Росгвардии по Курской области берет шефство над образовательным учреждением.