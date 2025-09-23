Наблюдаются технические проблемы в обмене данными

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новый сбой зафиксирован в украинском приложении "Резерв+" для обновления данных военнообязанных и оформления отсрочки от мобилизации.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Минобороны Украины, наблюдаются технические проблемы в обмене данными между приложением и реестром военнообязанных. В настоящее время в приложении невозможно обновить электронный военно-учетный документ, а также послать запросы в реестр по поводу уточнения данных, отсрочки и направления на врачебную комиссию.

В "Резерв+" часто наблюдаются масштабные сбои. Приложение запущено в мае прошлого года, оно позволяет гражданам страны в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации.