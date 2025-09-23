По словам министра юстиции, аналогичные должности также недавно введены и в исправительных учреждениях

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 200 должностей для священнослужителей введены в российских следственных изоляторах. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

"ФСИН России теперь может заключать соглашения о взаимодействии с централизованными религиозными организациями. Была введена должность помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими - сейчас их 218", - сообщил министр.

По его словам, аналогичные должности также недавно введены и в исправительных учреждениях (колониях).

"В совокупности все эти меры способствуют надлежащему обеспечению свободы совести и вероисповедания подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - заметил Чуйченко.