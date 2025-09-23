Беспилотная опасность сохраняется

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА в Татарстане отменен, при этом режим беспилотной опасности на территории республики сохраняется. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА по Республике Татарстан снята, режим "Беспилотная опасность" сохраняется", - говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА на территории Казани была объявлена около 08:00 мск. Около 07:00 мск аналогичный режим был объявлен для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону сообщили, что режимы "Беспилотная опасность" или "Угроза атаки БПЛА" вводятся в Татарстане для обеспечения безопасности населения в случаях появления беспилотных летательных аппаратов. При выявлении БПЛА, движущихся по направлению к республике, вводится режим "Беспилотная опасность". Если беспилотники обнаружены на территории Татарстана, то вводится режим "Угроза атаки БПЛА".