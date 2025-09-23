Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что это могло бы облегчить судьбу этих людей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Услугу по предоставлению сурдоперевода для подозреваемых и обвиняемых с инвалидностью по слуху нужно предусмотреть в следственных изоляторах. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на всероссийском координационном совете омбудсменов "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

"Просили бы рассмотреть возможность закрепления в правилах внутреннего распорядка СИЗО возможности предоставления услуги по сурдопереводу для инвалидов по слуху", - сказала Москалькова.

Она рассказала об обращении к ней по поводу большой группы слабослышащих людей, которые находятся в СИЗО. "Их не отпускают, нам отказали в замене им меры пресечения на домашний арест до суда, а если бы была прописана возможность предоставления сурдоперевода, может быть, это как-то облегчило судьбу этих людей", - сказал Москалькова.