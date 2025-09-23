Александр Гуцан также отметил, что "предложение президента - это большая честь"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность генпрокурора России Александр Гуцан расценивает предложение президента России занять пост как доверие. Об этом он заявил на заседании комитета в Совете Федерации.

"Для меня предложение президента - это большая честь, расцениваю его как проявление доверия", - сказал он.

Гуцан также отметил, что деятельность надзорного ведомства для него известна. "В случае успешного прохождения, мы продолжим взаимодействие с парламентом, направленное на защиту интересов граждан", - добавил Гуцан.

Гуцан с 2007 года по 2018 год занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Генеральный прокурор назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ. Срок полномочий генерального прокурора составляет пять лет.