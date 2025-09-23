Заместитель председателя правительства РФ отметил, что "нет ни одного примера, чтобы ЖКХ было только частным либо только государственным"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сфера ЖКХ, скорее всего, останется комбинированной в РФ, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Я изучал опыт в разных странах. Нет ни одного примера, чтобы ЖКХ было только частным либо только государственным. Везде это комбинированная система. У нас есть система концессий. Я считаю, что существующие системы надо донастраивать", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что сфера ЖКХ подвержена очень серьезному госрегулированию, в том числе тарифному. "Огромное количество дотаций, субсидий, различных социальных мер поддержки. Здесь однозначной формы не будет. Скорее всего, это будет комбинированная система, где определенной частью занимаются муниципалитеты. Но у них должны быть кадровые ресурсы", - отметил Хуснуллин.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявлял, что вопросы государственного управления отрабатываются в отрасли ЖКХ РФ.