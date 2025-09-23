Гуцан: современные технологии не должны подменять решения должностного лица

Кандидат на должность генпрокурора России отметил, что работа по внедрению новейших информационных технологий должна быть продолжена

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Работа по внедрению новейших информационных технологий в деятельности Генпрокуратуры должна быть продолжена, но эти технологии не должны заменять и подменять человеческие решения, заявил в Совете Федерации кандидат на должность генпрокурора России Александр Гуцан.

"Безусловно, работа по внедрению новейших информационных технологий должна быть продолжена. Цифровая трансформация всей системы государственного управления определена в качестве одной из целей национального развития нашей страны, установлены конкретные показатели, касающиеся внедрения в практическую работу технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Но эти технологии, я хочу заметить, не должны заменять и подменять человеческое решение должностного лица, его персональную ответственность за принятое решение, а качество этих решений должно опираться на самые современные инструментарии", - сказал Гуцан.