Необходимо акцентировать внимание на соблюдении прав граждан, отметил кандидат на пост генерального прокурора России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост генерального прокурора России Александр Гуцан заявил, что прокурорам необходимо акцентировать внимание на своевременном получении гражданами льготных лекарственных препаратов.

"Необходимо акцентировать внимание на соблюдении прав граждан на своевременное получение лекарственных препаратов", - сказал он, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

Он также отметил, что это одно из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры. "Вы знаете, что лекарственное обеспечение населения является одним из самых значимых направлений развития системы нашего здравоохранения, в связи с чем органы прокуратуры повсеместно принимают меры по защите нарушенных прав граждан на получение необходимых медикаментов, импортных препаратов. Также расширена категория граждан, которые имеют право получить бесплатно эти препараты, и которые обеспечиваются за счет бюджета", - сказал Гуцан.

Он добавил, что необходимо на регулярной основе проверять закон об использовании финансовых средств. "Тех средств, которые выделяются на мероприятия по реализации и льготному предоставлению лекарственных препаратов. <…> Помимо вопросов обеспечения лекарственными препаратами необходимо осуществлять постоянный надзор по вопросу строительства медицинских учреждений. Ну и, безусловно, это оснащение современной медицинской техникой", - заключил Гуцан