Нет каждого третьего сотрудника, отметил первый заместитель министра внутренних дел РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Некомплект конвойных подразделений МВД России составляет 29%, нет каждого третьего сотрудника. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Четыре миллиона только за прошлый год сотрудники МВД отконвоировали людей, которые содержатся в СИЗО, в изоляторах временного содержания, специальных наших приемниках, на рассмотрение в суды и следственные действия. Я благодарен личному составу, потому что некомплект сегодня составляет 29%, нет каждого третьего сотрудника конвойных подразделений", - сказал он на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания".