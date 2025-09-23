Треть из них составляют женщины и дети, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около 670 тыс. человек незаконно находятся на территории России, треть из них - женщины и дети. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"На сегодня 670 тысяч человек остаются в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание, что треть из них - это женщины и дети", - сказал он на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

Горовой подчеркнул, что с 10 сентября вступает в действие закон об администрировании и наказании иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно, вплоть до выдворения из страны.