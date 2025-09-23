Создана рабочая группа штаба обороны

МАРИУПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Вода Донбасса" начала проводить ревизии и ремонтные работы на сетях водоснабжения в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР, в частности, Курахово и Селидово. В села и города, где после боев нельзя обеспечить подачу ресурса с местных скважин организован подвоз воды. Об этом сообщил во время прямого эфира с жителями гендиректор предприятия "Вода Донбасса" Андрей Григорьев.

"Создана рабочая группа штаба обороны. Те города, населенные пункты, которые освобождаются, мы их закрепляем за нашими филиалами. <…> Мы своими силами все это обслуживаем, ездим туда. Централизованного водоснабжения там нет, фильтровальные и насосные станции неработоспособны. Используются местные скважины, либо осуществляется подвоз воды. Также набираем местных людей к нам в штат, чтобы было обслуживание - начинаем насосными станциями заниматься, ревизией", - сказал Григорьев.

Он добавил, что создать филиалы компании на недавно освобожденных территориях сейчас нельзя, поэтому, в частности, обслуживание Селидово и Курахово ложится на плечи сотрудников в Волновахе и Енакиево. Как отметил Григорьев, эта работа приносит результаты и в некоторых населенных пунктов уже заработали после ремонта первые насосные станции.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что только в весенне-летнюю кампанию 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, в том числе город Часов Яр в ДНР. К концу лета было освобождено 79% территории Донецкой Народной Республики.