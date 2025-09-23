В Воронеже участник СВО отказался от депутатского мандата ради преподавания

Победивший на выборах Владимир Евсюков решил продолжить работу в Военно-воздушной академии

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах в Воронежскую областную думу участник СВО Владимир Евсюков отказался от мандата, чтобы продолжить работу в Военно-воздушной академии. Как рассказал Евсюков журналистам, в воспитании будущих офицеров он принесет больше пользы, чем на посту чиновника.

"Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата. Считаю, что наиболее полезен я буду в воспитании будущих офицеров. Я вернулся после ранения в Военно-воздушную академию <...>. Коллектив меня не бросил, наоборот, поддержал, и я остаюсь в одном строю с ребятами", - сказал он. В результате ранения Евсюков лишился ноги.

По словам Евсюкова, он рассчитывал на победу на выборах в городскую думу, которая предусматривала возможность для кандидата остаться военнослужащим. "По итогам голосования мне нужно было сделать выбор - либо остаться на военной службе, либо быть областным депутатом", - пояснил он.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что победивший на выборах в Воронежскую областную думу участник СВО Владимир Евсюков отказался от мандата в пользу внука бывшего губернатора региона Ивана Шабанова Владислава Новомлинского.