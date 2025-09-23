При составлении плана акцент делают на разминирование территорий, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Восстановление Часова Яра в ДНР будет основываться на опыте других населенных пунктов Донбасса. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы наработали уже большой опыт по восстановлению разрушенных населенных пунктов. Самый большой опыт у нас Мариуполь, Северодонецкая агломерация. Это уже отработанная система. <…> По Часову Яру <…> посмотрим, что реально нужно будет восстановить, какой объем разрушений. После этого составим план, будем понимать, сколько стоит в деньгах, сколько это <…> в сроках", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что при составлении плана акцент делают на разминирование территорий, чтобы понять, на каких участках можно работать. "Как правило, начинаем восстанавливать в первую очередь коммунальную инфраструктуру, чтобы обеспечить водой, электричеством и теплом. Дальше вторым этапом составляем план восстановления", - добавил Хуснуллин.

Об освобождении российской армией Часова Яра стало известно 31 июля. По данным Минобороны РФ, в ходе наступления было зачищено более 4,2 тыс. зданий.