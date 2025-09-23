Университет профсоюзов заявил об отсутствии полученного от государства имущества

Соответствующий ответ СПбГУП дал на иск ГП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) заявил, что у вуза нет в собственности и пользовании государственного имущества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Соответствующий ответ вуз дал в связи с информацией о том, что Генеральная прокуратура РФ подала иск о возврате государству имущества СПбГУП, на который, по версии ведомства, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) незаконно оформила право собственности.

"У СПбГУП в собственности, пользовании, оперативном управлении и т. д. никогда не было государственного имущества. Все объекты, находящиеся в той или иной форме хозяйственного ведения университета, были созданы либо приобретены профсоюзами на собственные средства и переданы в ведение университета без передачи прав собственности. Никакого профсоюзного, а тем более полученного от государства, или приобретенного с использованием государственных средств, имущества СПбГУП никогда никому не передавал", - сообщили в вузе.

По версии СПбГУП, государство никогда не передавало профсоюзам право собственности на объекты вуза: ни в советское время, ни в иные исторические периоды. Кроме того, университет подчеркнул, что ректор Александр Запесоцкий никогда не использовал имущество вуза для личного обогащения, не скрывал доходов от государства.

Об иске

Как ранее сообщал ТАСС, согласно иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым и поданному в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ответчиками выступают ФНПР и университет, третьими лицами привлечены ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов. В документе отмечается, что еще в советское время государство не передавало профсоюзам право собственности на объекты профсоюзной школы, созданной в 1926 году. Все последующие договоры передачи имущества между профсоюзными организациями прокуратура считает ничтожными.

Как указывается в иске, право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса, гостиницу и другие объекты было зарегистрировано с нарушениями. Генпрокуратура утверждает, что ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". По данным надзора, при выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий заявлял убытки, чтобы получать финансирование из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.