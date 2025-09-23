В Поморье около 3,5 тыс. человек остаются без света из-за непогоды

Региональная прокуратура проводит проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек остаются без электроснабжения в разных районах Архангельской области из-за непогоды, сообщили ТАСС в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Ведомство проводит проверку.

"По сводке, около 3,5 тыс. человек в муниципальных образованиях Онежский, Вельский, Устьянский, Мезенский, Холмогорский, Плесецкий районы и округа, а также город Архангельск. Ситуация постоянно меняется. Прокуратура проводит проверку", - сказали в прокуратуре.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения на острове Бревенник в Архангельске, работы затруднены из-за отсутствия транспортного сообщения с островом, движение теплоходов в дельте Северной Двины закрыто из-за сильного ветра. "Энергетики восстановили электроснабжение большей части поселков на острове Бревенник после отключения воздушной линии 10 кВ. Проведение работ затрудняется запретом на навигацию в Северной Двине. Специалисты продолжают работать до полного восстановления электроснабжения", - сообщили ТАСС в архангельском филиале компании "Россети Северо-Запад". По данным прокуратуры, осталось восстановить электроснабжение в 20 домах.

Прокуратура также проводит проверку по факту падения остановочного павильона на двух женщин в Северодвинске, его опрокинуло ветром.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.