Здание будет рассчитано на одновременный прием до 160 человек

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Новый модуль приемного отделения больницы скорой медицинской помощи в городе Ставрополе введут в январе 2026 года, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения края Юрий Литвинов. Больница является одним из крупнейших многопрофильных медучреждений края.

"В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" начинается строительство нового модуля приемного отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Открытие объекта запланировано на январь 2026 года. Новый корпус площадью 1 500 кв. метров создаст дополнительные возможности для оказания медицинской помощи", - написал краевой министр.

Новый модуль планируется оснастить современным медицинским оборудованием. Здание будет рассчитано на одновременный прием до 160 человек, новые мощности позволят проводить разделение пациентов по тяжести состояния.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Ставрополе является многопрофильной клиникой, медицинские услуги в учреждении оказывают в круглосуточном режиме. Больница располагает двумя операционными блоками, несколькими десятками отделений. В учреждении работают более 250 врачей.