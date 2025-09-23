По словам Константина Чуйченко, на сегодняшний день те, кто осуществляет представительство в частном порядке, "вообще зачастую налоги не платят"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко опроверг мнение о том, что передача представительства интересов сторон в судах адвокатам от частнопрактикующих юристов сократит налоговые поступления. Об этом он заявил, отвечая на вопрос на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Министр напомнил, что возражения против закона о профессионализации судебного представительства, как правило, "сводятся к тому, что якобы государство потеряет в налогах, якобы возрастает стоимость адвокатских услуг и адвокатура при входе в профессию будет собирать вступительные взносы".

"Доводы о том, что собираемость налогов упадет, - абсолютно неправильные", - заявил Чуйченко. Он заметил, что на сегодняшний день те, кто "осуществляет представительство в частном порядке, извините, вообще зачастую налоги не платят". "А многие из тех, кто платит налоги, - либо это самозанятые, либо это упрощенка и они платят 4% или 6%, а адвокаты платят подоходный налог и отчисления во все фонды", - аргументировал министр. "В адвокатуре существует ордер адвоката и будет понимание того, каким должен быть гонорар, и, соответственно, понимание того, какие будут заплачены налоги, - сказал Чуйченко. - Поэтому мы считаем, что, наоборот, поступление налогов возрастет".

"Я понимаю, что любое наведение порядка предполагает определенное недовольство. Ведь люди сейчас очень хорошо устроились - их даже не надо регистрировать: получил доверенность, ходи в суд и работай", - сказал министр.

По его словам, закон о профессионализации судебного представительства на базе адвокатуры решает три задачи. "Первая - обеспечение прав и законных интересов граждан, потому что по Конституции граждане имеют право на квалифицированную [юридическую] помощь, а квалифицированную помощь могут оказывать лица, которые подчинены этическим и профессиональным стандартам", - отметил Чуйченко.

Вторая задача, по его словам, заключается в том, чтобы при отправлении правосудия "все представители были квалифицированы, вели себя достойно, и если они таковыми не являются, то государство должно иметь право объявлять их нерукопожатными и не допускать в [судебное] представительство". И третья задача - это наведение порядка в части диалога между представителями сторон и других лиц, участвующих в деле, поскольку профессиональные стандарты адвокатуры позволяют обеспечить этичность этого диалога.