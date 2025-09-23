За последние 2,5 года их поступило более 74 тыс., отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вопросы соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, занимают второе место по количеству обращений к омбудсмену. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Доля обращений в адрес уполномоченного по правам человека в РФ от граждан, находящихся в местах принудительного содержания, традиционно занимает второе место. За последние 2,5 года их поступило в наш адрес более 74 тыс.", - сообщила Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

По ее словам, большая часть обращений касается ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС): обеспечение права на охрану здоровья и медпомощь, на условия содержания, перевод в учреждение ближе к месту жительства родственников, освобождение от отбывания наказания по болезни и по условно-досрочному освобождению.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в стране действует около 9 тыс. учреждений и мест изоляции, в которые по решению суда и компетентных органов государственной власти помещаются люди за совершение уголовных, административных деяний или подлежащих выдворению или депортации из России, а также нуждающиеся в принудительной изоляции от общества по медицинским показаниям.

Татьяна Москалькова отметила, что считает необходимым продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и улучшению условий в местах принудительного содержания. В частности, омбудсмен предложила расширить перечень экономических преступлений, за которые назначаются принудительные работы, ускорить принятие закона об упрощении порядка предоставления свиданий подозреваемым и обвиняемым с близкими родственниками и завершить работу по созданию медицинской информационной системы УИС и ее интеграции в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.