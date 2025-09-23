Мэр Москвы отметил, что с каждым годом это мероприятие становится более актуальным, более конкурентным

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера".

"Поздравляю с заслуженной победой в одном из самых лучших, интересных и традиционных конкурсов Москвы "Московские мастера". С каждым годом этот конкурс становится более актуальным, более конкурентным. Вы победили благодаря своему умению, таланту, отношению к профессии, отношению к своему предприятию, городу. Спасибо вам большое", - сказал Собянин во время церемонии награждения.

Он отметил, что отношение к отечественной продукции в последние годы стремительно меняется. "Условия жесточайших санкций, сложная ситуация, связанная с специальной военной операцией, требования развивать импортозамещение, оборонно-промышленный комплекс, полагаться в значительной степени не просто на поставку из-за границы, а на собственное производство, собственную продукцию, конечно, требуют высококвалифицированных специалистов, умеющих, знающих свое дело", - добавил мэр.

"Желаю дальше совершенствовать свое мастерство, профессионализм на благо Москвы, на благо России и, конечно, на благо родных и близких", - сказал мэр.

Всего награды получили 40 человек.

О конкурсе

Городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" проводится с 1998 года в рамках Московского трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московской Федерацией профсоюзов и московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).

Целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда, развитие кадрового потенциала предприятий и организаций, популяризация нужных для города профессий, привлечение молодежи в реальный сектор экономики и учреждения социальной сферы.

Конкурс охватывает разные сферы деятельности. Среди них промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт, социально-культурная сфера, здоровье и безопасность, сфера услуг.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, а также получают денежные гранты от правительства Москвы: за 1 место - 300 тыс. рублей; за 2 место - 200 тыс. рублей; за 3 место - 150 тыс. рублей.

За минувшие годы в городских соревнованиях приняли участие более 1,3 млн специалистов.