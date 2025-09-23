В новом центре дети смогут познакомиться с профессиями режиссера, аниматора и художника-мультипликатора через игру и творчество

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Открытие Детского культурно-просветительского центра, где будут проходить творческие активности, связанные с миром кинематографа, состоится в Музее кино на ВДНХ 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В день открытия с 13:00 до 20:00 гостей ждет насыщенная программа: показы любимых фильмов и мультфильмов для всей семьи, бесплатные мастер-классы и увлекательные лекции. В рамках мастер-классов дети узнают, как создать настоящее кино с помощью простого фонарика и собственной фантазии, почему картинки начинают двигаться, что такое золотое сечение кадра, а также освоят азы аквагрима и познакомятся с популярными у пионервожатых играми на выставке "Последнее лето детства", - говорится в сообщении.

В новом центре дети смогут познакомиться с профессиями режиссера, аниматора и художника-мультипликатора через игру и творчество. Например, в интерактивной зоне с сенсорными панелями можно будет раскрасить персонажей мультфильмов, освоить основы классической покадровой съемки и самостоятельно создать небольшой мультфильм на мультстанке.

Детский культурно-просветительский центр создан в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он будет работать на постоянной основе, детям и родителям предложат разнообразные образовательные и творческие активности.