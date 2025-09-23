За две недели девять человек на 14 конях преодолели 350 км по тайге и болотам

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Конная экспедиция путешественника Федора Конюхова по маршрутам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева завершилась в Приморском крае. Во время путешествия был снят документальный фильм, который выйдет в начале 2026 года, сообщил в пресс-центре ТАСС во Владивостоке один из участников экспедиции меценат Иван Молчанов.

"В этом году нас поддержал Президентский фонд природы, выделил грант на съемку документального фильма. И мы очень подробно снимали природу, события, которые с нами происходили, с привязкой к тем местам и к той истории, как описывал Владимир Клавдиевич [Арсеньев], мы постараемся, и в начале года уже выйдет первая серия. <…> Мы хотим показать изменение природы и изменение быта того населения, которое было тогда, чем они занимались тогда, и за счет чего сейчас живет экономика Приморья. Надеюсь, фильм станет популярным", - сказал Молчанов.

Конная экспедиция, повторившая путь исследователя Арсеньева по Приморью, завершилась во Владивостоке. Участие в ней приняли девять человек, которые передвигались на 14 конях, а также около 30 человек из команды сопровождения, которые помогали в организации базовых лагерей. За две недели участники экспедиции преодолели 350 км по труднопроходимой тайге и болотам.

"Маршрут полностью выполнен. Полностью соблюдены все трассировки, где шел Владимир Клавдиевич. <…> Везде встречались с местными жителями, нас очень тепло встречали - для всех это было событие. Мы в нескольких местах поставили православные кресты: в устье реки Джигитовка, недалеко от Тернея на месте высадки экспедиции Лаперуза в 1787 году, и на водопаде Черный Шаман", - отметил Молчанов.

Он также рассказал, что осенью 2026 года запланирована следующая часть экспедиции, которая пройдет в Хабаровском крае, где команда продолжит маршрут Арсеньева уже на плотах по реке Анюй. Там также планируется съемка документального фильма.

"Я люблю лошадей, люблю Владимира Клавдиевича Арсеньева, я вырос на нем. <…> Он очень большой след оставил в мире, а в Приморье - тем более. <…> Такие экспедиции нужны почаще, чтобы напоминать об этом человеке", - сказал Федор Конюхов во время пресс-конференции.

Об экспедиции

Это уже второй этап уникальной конной экспедиции "По следам В. К. Арсеньева", которая началась в прошлом году. Маршрут повторяет тропы, проложенные Арсеньевым в 1900-1906 годах через горные проходы Сихотэ-Алиня и вдоль побережья Японского моря. Экспедиция стартовала 11 сентября из поселка Кавалерово. Помимо научной и экологической составляющей, экспедиция нацелена на привлечение внимания общественности к важности сохранения исторического наследия Дальнего Востока и популяризации исторического туризма.

Путешественник, географ, этнограф, писатель Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. Он составил подробнейшие биологические и этнографические описания в ходе своих экспедиций.