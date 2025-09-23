Бойцова является заместителем руководителя аппарата ведомства, а Батуркин - действующим аудитором

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам на заседании единогласно поддержал кандидатуры Андрея Батуркина и Елены Бойцовой на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Бойцова является заместителем руководителя аппарата ведомства, а Батуркин - действующим аудитором.

"Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам на своем заседании, прошедшем под председательством Анатолия Артамонова, рекомендовал палате назначить Андрея Батуркина и Елену Бойцову на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Решение было принято единогласно по итогам обсуждения кандидатур, представленных президентом РФ", - сообщили в пресс-службе.

Заместитель председателя СФ Николай Журавлев подчеркнул, что сенаторам хорошо знакомы профессиональные качества кандидатов, а также выразил уверенность в продолжении эффективного взаимодействия между СФ и Счетной палатой, отметили в пресс-службе.