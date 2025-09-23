Алексей Кулемзин отметил, что муниципалитет установил связи со многими городами России

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Донецк приобрел обширные связи с городами России после воссоединения ДНР с РФ. Это ускоряет восстановление шахтерской столицы, сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин, отвечая на вопрос ТАСС о главных итогах развития города за три года.

"Самое главное достижение - мы часть великой страны, самое главное достижение - это наши люди, наше единство. Сегодня [установлены] обширные связи Донецка с самыми разными городами, начиная от Дальнего Востока, заканчивая столицей нашей Родины. <...> Сейчас идем, безусловно, семимильными шагами, благодаря поддержке всей Родины. Идет восстановление, начаты те работы, о которых мы еще пять-семь лет [назад] и мечтать не могли", - сказал Кулемзин.

Мэр добавил, что итоги восстановления пока подводить рано - предстоит еще много работы. Основная задача сейчас - обеспечить работу систем жизнеобеспечения города в условиях продолжающихся боев.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.