Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что при разработке новых видов автомобилей особое внимание уделялось обеспечению надлежащих условий перевозки

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новые автомобили, обеспечивающие надлежащие условия перевозки арестованных, в скором времени поступят на баланс МВД РФ. Об этом сообщилпервый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"В 2019 году введены в действие стандарты перевозки подозреваемых и обвиняемых. На основании этих стандартов мы сегодня технические задания [дали] службам по обеспечению наших конвойных подразделений. Вот это уже новые образцы, которые в скором времени поступят на баланс МВД для перевозки лиц, которые арестованы", - сказал он на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека "Защита прав человека в местах принудительного содержания".

Горовой пояснил, что при разработке новых видов автомобилей особое внимание уделялось обеспечению надлежащих условий перевозки. "Увеличена высота и площадь личного пространства на одного заключенного, безопасность во время движения обеспечена поручнями, изготовлены полумягкие сиденья, элементы кондиционирования, а также повышенное освещение. Все это в техническом задании. Заводы и изготовители не смогут нам реализовать этот вид транспорта без выполнения наших требований", - рассказал замминистра.

Он также добавил, что в МВД разработали универсальный автомобиль с возможностью перевозки маломобильных групп, которые находятся в судах под охраной полиции.