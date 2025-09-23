Также вместе с грузом поехали письма солдатам

ЙОШКАР-ОЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Автомобили, медикаменты, а также пиломатериалы и генераторы отправили из Марий Эл военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Отправили 58-ю по счету партию гуманитарной помощи для бойцов в шесть "горячих регионов", в состав груза вошло все необходимое на передовой, а именно пять автомобилей УАЗ, четыре "Нивы", Lada Priora, медицинская газель, "Хантер", кроссовый мотоцикл и прицеп, медикаменты", - сказал Зайцев.

По его словам, регион также передал свыше 20 куб. м пиломатериала, 30 куб. м круглого леса, 70 листов ОСБ, строительный инструмент и крепежи. "В состав гуманитарного конвоя включены генераторы разной мощности, средства радиоэлектронной борьбы, автозапчасти, инструмент, газовые баллоны, бутилированная вода", - продолжил Зайцев, выделив отдельно ружья с боеприпасами, маскировочные сети и даже эвакуационный робот.

По словам главы республики, вместе с грузом поехали уже ставшие доброй традицией письма солдатам, игрушки-талисманы, местные газеты, сезонные ягоды и домашние заготовки, собранные и приготовленные жителями Марий Эл. "Груз формирует благотворительный фонд "За Марий Эл", каждая такая отправка - это наша поддержка тем, кто сейчас защищает будущее на передовой", - заметил Зайцев.

Нынешний гуманитарный конвой стал седьмым с начала года, ранее гуманитарные грузы отправляли из Йошкар-Олы в августе, июле, июне, мае, марте и феврале.