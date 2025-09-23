Пасечник назвал обстановку в ЛНР сложной и напряженной из-за боевых действий

Как заявил глава республики, благодаря ВС РФ ситуация в регионе остается контролируемой

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Оперативная обстановка на территории Луганской Народной Республики сложная и напряженная в связи с продолжающимися боевыми действиями. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава республики Леонид Пасечник.

"На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной, напряженной. Это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия. К большому сожалению, конечно, это не может не отражаться на нашей ситуации в целом", - сказал глава региона.

Пасечник отметил, что благодаря работе Вооруженных сил России и усилиям силовых структур на территории ЛНР ситуация остается контролируемой, что позволяет выполнять задачи, поставленные местными властями, правительством, а также отвечать на вызовы текущего времени.