Два судна времен Сталинградской битвы подняли со дна Волги

Уникальные экземпляры обнаружили в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Два самоходных понтона, участвовавших в Сталинградской битве, подняты со дна Волги в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Самоходные понтоны понтонного парка "СП-19" были пришвартованы друг к другу, так называемая спарка бортами. <...> Водолазами еще несколько лет назад были обнаружены эти суда, но из-за сильно заиливания ранее поднять их не представлялось возможным", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в период Сталинградской битвы множество таких катеров обеспечивали переправу для доставки грузов.

Поиск и поднятие понтонов проходили при участии поискового отряда из числа сотрудников прокуратуры. Найденные суда оказались уникальными. Окская судоверфь, на которой они производились, подтвердили, что в их запасниках и музеях нет подобных катеров.

"Неизвестны даже места, где бы хранились эти катера, стояли бы на постаменте или бы использовались по прямому назначению до сих пор. <...> Некоторые детали поднятых понтонов хорошо сохранились - штурвал в рулевой рубке, <...> переговорное устройство, а также рычаг, с помощью которого матросы давали команду "полный вперед", - уточнили в пресс-службе.

Также при поднятии понтонов найдены личные вещи, посуда и останки бойцов. Поисковики произведут перезахоронение обнаруженных останков, понтонами займутся историки и реставраторы.