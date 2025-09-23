В Улан-Удэ до 2036 года на электроотопление переведут дома 28 тыс. человек

Также в столице Бурятии модернизируются малые угольные котельные

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Программа по переводу домов в Улан-Удэ с печного на электроотопление продлится до 2036 года, она коснется 28 тыс. человек, проживающих в частных домах. Об этом сообщили журналистам в правительстве Бурятии.

В регионе 23 и 24 сентября работает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Он осмотрел дома, уже перешедшие на экологичный и экономичный вид отопления, а также новые объекты электросетевого хозяйства.

"Помимо пилотной территории в федеральный проект "Чистый воздух" включены четыре зоны. Это район Левобережья в административных границах города Улан-Удэ - 11 283 домовладения, зона поселка Забайкальский - 3 156 домовладений, зона поселков Стеклозавод, Шишковка, Аршан и Верхняя Березовка - 8 144 домовладения, зона поселков Новая Комушка и Горького, а также 100-е кварталы - всего 5 019 домовладений. В целом проект рассчитан до 2036 года и должен охватить порядка 28 тыс. жителей частного сектора", - сообщили в правительстве.

Также в ходе реализации проекта "Чистый воздух" в столице Бурятии модернизируются малые угольные котельные - там устанавливаются специальные фильтры. "Мы с республикой договорились, что разработка по установке электрофильтров будет внедрена на всех малых котельных, - отметил Корольков. - Это не только школьные котельные - речь о целой линейке объектов, которые подлежат реконструкции. Мы ездили на опытные испытания, очень внимательно смотрели: коллеги из специализированных лабораторий подтвердили своими анализами эффективность этих электрофильтров, они позволяют снижать взвешенные вещества, бензапирен, всю ту копоть, которая витает в воздухе в зимние периоды".

Бурятия в свое время не попала в перечень регионов, где с 2019 года началась реализация проекта "Чистый воздух". Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно, за счет привлечения инвесторов. На проблему обратил внимание вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, и в 2021 году было подписано соглашение о реализации федерального проекта с 2024 года, началась работа по модернизации инфраструктуры.

Основные источники загрязнения воздуха в Улан-Удэ - небольшие угольные котельные, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде, транспорт. Каждую зиму в городе регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в несколько десятков раз. Усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в столице Бурятии климатические и топографические факторы, а именно горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, способствует накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности образованию смога.