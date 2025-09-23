Российские производители поставляют большую часть запасных частей и комплектующих для канатных дорог

НАЛЬЧИК, 23 сентября. /ТАСС/. Курорт "Эльбрус" практически полностью перешел на отечественное оборудование. Запчасти и комплектующие поставляют российские производители, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"В 2023-2024 гг. курорт практически полностью перешел на отечественное обеспечение. Российские производители поставляют большую часть запасных частей и комплектующих для канатных дорог", - пояснили в Кавказ. РФ.

Во время недавних регламентных работ на курорте заменили двигатели, отработавшие 50 тыс. часов, провели ревизию и замену роликов, тормозов и зажимов, обновили кабины. Сделан акцент на зимнюю инфраструктуру: системы оснежения и вечернего освещения, расширение зоны катания. Это позволит увеличить пропускную способность - выйти на показатель в миллион туристов в год.

"Мы последовательно модернизируем курорт: строим новые трассы и канатные дороги, обновляем техническое оснащение, готовим комфортные зоны отдыха и размещения. Для нас важно, чтобы "Эльбрус" оставался настоящим символом горного туризма России - местом, где современный сервис сочетается с уникальной природой", - рассказал генеральный директор Кавказ. РФ Андрей Юмшанов.