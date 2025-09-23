В ГД предложили ввести горячие ужины для школьников на "продленке"

Депутаты отметили, что действующие санитарные нормы в школах не предусматривают для групп продленного дня обязательной организации второго горячего приема пищи

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Георгий Арапов направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением внедрить горячие ужины для школьников, посещающих группы продленного дня. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующие санитарные нормы в школах не предусматривают для групп продленного дня обязательной организации второго горячего приема пищи - ужина, ограничиваясь, как правило, полдником. При этом, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы между приемами пищи должны составлять 3,5-4 часа, сообщили парламентарии.

"В этой связи считаем целесообразным обеспечить возможность получения горячего ужина для всех детей, посещающих группы продленного дня. При этом финансирование данного приема пищи может осуществляться за счет средств родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет",- указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такое решение позволит сохранить здоровье и учебную работоспособность школьников, снизит бытовую нагрузку на работающих родителей и обеспечит равные возможности для всех детей получить полноценное питание вне зависимости от занятости их семьи.