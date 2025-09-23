Это решение позволяет оперативно выявлять очаги возгорания с воздуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Компания "Геоскан" разработала бортовой искусственный интеллект для мониторинга лесопожарной обстановки с БАС. Это решение позволяет оперативно выявлять очаги возгорания с воздуха, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ГК "Геоскан" разработала решение для обработки видео на борту беспилотника с применением нейросетевых технологий. Оно позволит эффективнее вести видеомониторинг лесопожарной обстановки и быстрее выявлять с воздуха активные очаги возгорания и тлеющие участки", - рассказали в пресс-службе.

Нейросеть автоматически обнаруживает возгорания и привязывает их расположение к реальным географическим координатам с использованием телеметрии беспилотного воздушного судна. Эти данные вместе с видеотрансляцией в режиме онлайн передаются на наземную станцию управления.

Система работает, даже когда беспилотник выходит из зоны действия видеосвязи. Дрон продолжает вести наблюдение, фотографирует возгорания и собирает их координаты. После возвращения в зону действия связи борт передает полученные данные.

Работу искусственного интеллекта проверили на борту беспилотного воздушного судна "Геоскан 701 Видео" в рамках пилотного проекта Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) по применению БАС "Геоскана" в лесах региона.

Также в регионе были отработаны сценарии применения беспилотника "Геоскан 801" для выявления лиц, нарушающих требования пожарной безопасности, и "Геоскан Gemini" для оценки экологического ущерба от лесных пожаров и планирования восстановительных мероприятий.

"В комплексе применение БАС с различной полезной нагрузкой позволяет получать полную картину происходящего на земле, оперативно реагировать на изменения и планировать дальнейшие действия. Применение нейросетевых технологий повышает эффективность этих процессов, что дает специалистам дополнительное время на принятие решений в чрезвычайных ситуациях", - рассказал руководитель направления по работе с государственным сектором компании "Геоскан Москва" Михаил Межуев.