Принят законопроект о пособиях для не возобновивших трудовые договоры военных

Как отмечают авторы законопроекта, предоставление права на пособие направлено на улучшение их материального положения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о выплате пособий гражданам, которые не смогли возобновить трудовой договор по состоянию здоровья в течение трех месяцев после окончания военной службы или после выхода из добровольческого формирования.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне 2025 года. Изменения предлагается внести сразу в несколько федеральных законов. Так, в законе "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" предлагается закрепить норму, по которой предусматривается назначение и выплата пособия гражданам, не возобновившим по состоянию здоровья действие трудового договора в течение трех месяцев после окончания военной службы либо после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока контракта.

Согласно действующему закону, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам при наступлении страховых случаев в период работы, службы или иной деятельности по трудовому договору, в течение которого они находятся под обязательным социальным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 дней со дня окончания работы либо в период работы по трудовому договору.

"Таким образом, в период приостановления действия трудового договора пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается, и, соответственно, граждане, не возобновившие по состоянию здоровья действие трудового договора, оказываются в затруднительном материальном положении", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы законопроекта, предоставление таким людям права на пособие по временной нетрудоспособности после окончания военной службы направлено на улучшение их материального положения в период, когда они являются нетрудоспособными и не имеют дохода.