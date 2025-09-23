В экспозиции современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова представлены 40 работ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка работ первого в России конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова "Время смыслов" открылась во вторник в Московском зоопарке, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлено 40 работ, увидеть их можно на круге катания на старой территории зоопарка.

"Для нас большая честь принять на своей территории выставку победителей всероссийского конкурса плакатного искусства "Время смыслов" имени Героя России Сергея Ефремова. То, что искусство, несущее в себе столь важные смыслы - патриотизм, семейные ценности, забота о животных, о природе и нашем наследии - звучит именно здесь, в пространстве диалога между человеком и живой природой, придает этим идеям особую искренность и глубину. Благодарю организаторов конкурса за выбор Московского зоопарка в качестве площадки для выставки этих замечательных работ.

Наша миссия всегда была шире, чем просто демонстрация животных", - сказала на открытии выставки гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также в рамках открытия Акулова вручила благодарственные письма москвичам - авторам плакатов. А гендиректор АСК "Форвард", организатор конкурса Михаил Ковалев от имени заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова подарил Московскому зоопарку плакат "Дальний Восток".

В пресс-службе конкурса уточнили, что конкурс назван в честь командира отряда Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года. Он проходил с февраля по апреля, а церемония награждения победителей состоялась 24 апреля. Всего было подано почти 3 200 работ от 2 917 авторов из 84 регионов России и других стран.