Есть задержки отдельных рейсов

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи вернулся к штатному режиму работы, отдельные рейсы выполняются с задержками в связи с производственными причинами у авиакомпаний, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Отдельные задержки рейсов связаны производственными причинами у авиакомпаний и поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 21 сентября для обеспечения безопасности полетов на работу аэропорта Сочи были введены временные ограничения, в ночь на 22 сентября их сняли. Наблюдались многочисленные задержки рейсов, аэропорт Сочи работал в усиленном режиме.