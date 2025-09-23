В регионе открыли новый офис филиала фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 12 тыс. участников спецоперации и их семьи с начала года получили помощь в Луганской Народной Республике. Об этом доложил глава региона Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"И наша, я считаю, одна из основных задач, и та задача, которую ставите перед нами Вы, - но, если честно, мы и сами прекрасно понимаем, что это просто наша святая обязанность - это поддержка участников специальной военной операции. Этому вопросу мы тоже уделяем очень много внимания. В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам", - сказал Пасечник.

Он добавил, что с сентябре в ЛНР открыли новый офис филиала фонда "Защитники Отечества". Пасечник добавил, что отделение адаптировано для военнослужащих и ветеранов, так, оно оборудовано пандусами. В новом офисе работают 84 человека, на учете состоят 11 тыс. участников СВО, "которые получают все необходимые меры поддержки", - заключил Пасечник.