МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области ликвидировали свыше 2 тыс. га борщевика, который произрастал вдоль дорог, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В летний период дорожные службы Московской области ликвидировали более 2 тыс. га борщевика. <...> Для борьбы с борщевиком использовались два метода: химический и механический, поскольку растение отличается высокой скоростью распространения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что семена борщевика сохраняют жизнеспособность до пяти лет, поэтому важно обрабатывать не только само растение, но и почву.

"Работы провели как на муниципальных, так и региональных дорогах Подмосковья. В начале сезона дорожники провели объезд, в ходе которого были выявлены участки с интенсивным зарастанием борщевиком. Наибольший объем этого опасного растения был устранен на региональных дорогах Талдомского округа, где специалисты "Мосавтодора" обработали 470 га борщевика", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Отмечается, также в числе муниципалитетов-лидеров по объемам проведенных работ Наро-Фоминский и Рузский округа - там дорожники обработали и выкосили 235 и 157 га борщевика соответственно.