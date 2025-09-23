Пособия по временной нетрудоспособности получают 14,9 тыс. человек, отметил Сергей Чирков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 23 тыс. осужденных, которые находятся в местах лишения свободы, получают пенсии. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященном защите прав человека в местах принудительного содержания.

"У нас в настоящее время получают пенсию 23 300 осужденных, кто находится в местах лишения свободы, она им выплачивается. Если они осуществляют там трудовую деятельность, то они являются застрахованными. В настоящее время, по отчетности, которая нам представляется службой исполнения наказаний, у нас работают 237 400 осужденных", - сказал он.

Согласно данным из его презентации, пособия по беременности и родам в 2024 году получали 87 человек из числа осужденных, в 2025 году - 46 человек. Также пособия при рождении ребенка в 2024 году были назначены 29 осужденным, в 2025 году - 16. Кроме того, пособие по уходу в 2024 году получали 7 человек, а в 2025 году - только 1 человек.

Чирков также уточнил, что пособия по временной нетрудоспособности назначают только работающим осужденным, в 2024 году его получали 27 тыс. человек, а в 2025 году - 14,9 тыс. человек.