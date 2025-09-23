ГД одобрила в I чтении особый порядок возврата владельцам участков в приграничье

Инициатива касается тех граждан, которые отказались от прав на такие земельные участки при получении мер соцподдержки в период проведения СВО

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Белгородской, Брянской и Курской областям до 1 января 2028 года устанавливать региональными законами особые условия возврата земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование.

Речь идет о гражданах, которые отказались от прав на такие земельные участки при получении мер социальной поддержки в период проведения СВО, если это являлось условием получения соответствующих мер социальной поддержки (жилищных сертификатов) в соответствии с нормативными правовыми актами этих субъектов РФ. Документ инициирован группой депутатов Госдумы.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, соавтор законопроекта Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), инициатива во многом была разработана по просьбе глав Курской и Белгородской областей Александра Хинштейна и Вячеслава Гладкова, которые работают над защитой прав и законных интересов вынужденных переселенцев.

"Как это работает? Человек, успевший отказаться от участка ради господдержки, подает заявление. Регион проверяет, что именно этот заявитель был прежним владельцем, и передает участок обратно - либо в собственность, либо безвозмездно для строительства дома или ведения хозяйства. Закон разрешает регионам задать крайний срок подачи таких заявок и перечислить муниципалитеты, где действует новый порядок. Даже если на участке остались некапитальные строения, это не станет поводом для отказа: документ прямо снимает подобное препятствие", - указал он.

В обычных условиях земля переходит тому, кто первым успел подать заявление, но приграничные районы пережили особое время: здесь важно не просто распределить ресурс, а вернуть людям то, что уже связано с их жизнью и вложениями, подчеркнул Гаврилов. "Региональные власти рассчитывают, что после возвращения земель люди вновь обоснуются на границе, наладят хозяйство, поднимут школы и магазины, оживят рынки труда. Для государства это означает более плотное население на рубежах и снижение социальной напряженности, когда семья не чувствует себя выброшенной из привычного уклада. Сейчас важно, чтобы люди, которые уехали, могли вернуться и снова заняться своими делами - построить дом, вести хозяйство, восстановить жизнь на месте. Это не требует новых расходов: земля уже принадлежит государству или муниципалитету, а оформление проходит по обычным правилам. Главное - наладить учет и донести информацию до людей, чем и займутся местные администрации", - отметил депутат.