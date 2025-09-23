Когда в квартирах станет тепло?

Несмотря на плюсовые температуры, в Подмосковье начался отопительный сезон: по прогнозу синоптиков, первый снег в регионе ожидается к концу недели. Первыми тепло получат социальные объекты, а многоквартирные дома — с 29 сентября по 1 октября. Все, что нужно знать о том, как регулируется погода в доме — в нашем материале

Когда включают и отключают отопление?

Сроки включения отопления в домах регламентируются "Правилами предоставления коммунальных услуг" и зависят от погоды в каждом конкретном регионе. Отопление должны включить спустя пять суток, в течение которых средняя температура воздуха не будет превышать +8° C. Отключают отопление по тому же принципу — если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

Сначала батареи включают в социальных объектах (детских садах, школах, больницах, поликлиниках), затем в жилых домах, потом в офисных зданиях и на промышленных предприятиях.

Куда обращаться

Если с начала отопительного сезона прошло больше пяти дней, а в вашей квартире отопления по-прежнему нет, узнайте у соседей, есть ли у них проблема с отоплением или же вопрос именно в вашей квартире. Если показания термометра ниже нормы, обратитесь в диспетчерскую вашей управляющей компании. Если вы живете в Москве, вы также можете:

Позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: +7 (495) 539-53-53.

Оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Температура в помещении

После начала отопительного сезона температура должна соответствовать нормам:

В жилом помещении: не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С).

В детском саду: в игровой комнате яслей +22 °С– 24 °С, в игровых комнатах остальных групп +21–23 °С, в спальнях +19–20 °С;

В школе: во всех основных помещениях +18–24 °С, в спортзале и мастерских +17–20 °С.

На трудовом месте: в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от +16–18 °С (при больших физических усилиях) до +22–24 °С (например, работа на предприятиях точного приборо- и машиностроения).

В офисе в отопительный период +21–23 °С.

Температура ниже нормы

Если температура в помещении не соответсвует принятым нормам, тогда жителям столицы нужно:

Обратиться в управляющую компанию (если она не подключена к единой диспетчерской службе ДЖКХ). Контакты своей управляющей компании можно узнать на портале "Дома Москвы".

Позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: +7 (495) 539-53-53.

Оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Обратиться в Мосжилинспекцию по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19. С графиком работы можно ознакомиться на странице ведомства на mos.ru.

Позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.

Кто оплачивает замену батареи

По Жилищному кодексу РФ, стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. То есть материальную ответственность за них несет управляющая компания дома. Так что собственники могут рассчитывать на бесплатную замену батарей отопления в квартире. Это же распространяется на тех, кто снимает жилье у государства по договору социального найма.

Однако есть важный нюанс: радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если он может отделяться от стояка при помощи запорного устройства — перемычки. В таком случае замена батареи будет относиться к текущему ремонту, который оплачивается жильцами самостоятельно.