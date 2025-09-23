Когда в квартирах станет тепло?

Когда включают и отключают отопление?
Сроки включения отопления в домах регламентируются "Правилами предоставления коммунальных услуг" и зависят от погоды в каждом конкретном регионе. Отопление должны включить спустя пять суток, в течение которых средняя температура воздуха не будет превышать +8° C. Отключают отопление по тому же принципу — если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.
Сначала батареи включают в социальных объектах (детских садах, школах, больницах, поликлиниках), затем в жилых домах, потом в офисных зданиях и на промышленных предприятиях.
Куда обращаться
Если с начала отопительного сезона прошло больше пяти дней, а в вашей квартире отопления по-прежнему нет, узнайте у соседей, есть ли у них проблема с отоплением или же вопрос именно в вашей квартире. Если показания термометра ниже нормы, обратитесь в диспетчерскую вашей управляющей компании. Если вы живете в Москве, вы также можете:
- Позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: +7 (495) 539-53-53.
- Оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
- Позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Температура в помещении
После начала отопительного сезона температура должна соответствовать нормам:
- В жилом помещении: не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С).
- В детском саду: в игровой комнате яслей +22 °С– 24 °С, в игровых комнатах остальных групп +21–23 °С, в спальнях +19–20 °С;
- В школе: во всех основных помещениях +18–24 °С, в спортзале и мастерских +17–20 °С.
- На трудовом месте: в зависимости от вида нагрузки оптимальная температура может колебаться от +16–18 °С (при больших физических усилиях) до +22–24 °С (например, работа на предприятиях точного приборо- и машиностроения).
- В офисе в отопительный период +21–23 °С.
Температура ниже нормы
Если температура в помещении не соответсвует принятым нормам, тогда жителям столицы нужно:
- Обратиться в управляющую компанию (если она не подключена к единой диспетчерской службе ДЖКХ). Контакты своей управляющей компании можно узнать на портале "Дома Москвы".
- Позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы: +7 (495) 539-53-53.
- Оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
- Обратиться в Мосжилинспекцию по электронной почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru либо лично по адресу: проспект Мира, дом 19. С графиком работы можно ознакомиться на странице ведомства на mos.ru.
- Позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59.
Кто оплачивает замену батареи
По Жилищному кодексу РФ, стены, крыша и транзитные коммуникации (в том числе и батареи) являются общедомовым имуществом. То есть материальную ответственность за них несет управляющая компания дома. Так что собственники могут рассчитывать на бесплатную замену батарей отопления в квартире. Это же распространяется на тех, кто снимает жилье у государства по договору социального найма.
Однако есть важный нюанс: радиатор перестает считаться общедомовым имуществом, если он может отделяться от стояка при помощи запорного устройства — перемычки. В таком случае замена батареи будет относиться к текущему ремонту, который оплачивается жильцами самостоятельно.