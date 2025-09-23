Это позволит готовить высококлассных специалистов для отечественного судостроения, сообщил генеральный директор бюро "Алмаз" Константин Голубев

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова) и Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заключили соглашение о сетевом сотрудничестве для привлечения студентов к практической и научной деятельности, передает корреспондент ТАСС.

Подписантами соответствующего соглашения выступили ректор ГУМРФ Сергей Барышников и генеральный директор бюро "Алмаз" Константин Голубев.

"Сегодня для бюро "Алмаз" действительно значимый день - подписание соглашения с Государственным институтом морского и речного флота. Этому событию предшествовала большая совместная работа: мы изучали друг друга, присматривались, и сегодняшнее соглашение стало результатом этого взаимодействия. Я уверен, что оно будет выгодно для обеих сторон и позволит нам готовить высококлассных специалистов для отечественного судостроения", - сказал Голубев.

Как отметил Барышников, соглашение позволит еще дальше развивать обучение курсантов. "Такая возможность - когда образование и производство объединяются в симбиозе - соответствует общемировой практике, которая уже доказала свою эффективность. Мы очень признательны за то, что движемся навстречу друг другу, чтобы затем вместе идти вперед на благо нашей замечательной родины", - подчеркнул он.