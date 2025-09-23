В частности, документ предлагает учитывать доход обоих супругов при расчете среднего дохода семьи, даже если один из них является сиротой

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о расширении прав детей-сирот на получение жилья.

Документ был внесен членами рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в июне. Поправки касаются статьи 8.1 закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и уточняют порядок расчета дохода семьи при подаче заявления на получение социальных выплат для приобретения жилья.

В частности, предлагается учитывать доход обоих супругов при расчете среднего дохода семьи, даже если один из супругов является сиротой. Это изменение, по мнению авторов проекта, позволит расширить круг лиц, которые смогут воспользоваться поддержкой государства, и поможет улучшить условия их проживания.

По словам депутатов, законопроект направлен на упрощение и улучшение социальной поддержки для детей-сирот и других категорий граждан, нуждающихся в жилье, в том числе для матерей в декрете, чьи доходы ранее не учитывались при получении сертификатов на жилье.