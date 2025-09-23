Среди предложенных решений, в частности, создание "единого окна" для импатриантов, формирование требований к обеспечению импатриантов медицинскими услугами, упрощение административных процедур

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Специальная дорожная карта, включающая 40 инициатив, призванных помочь специалистам из-за рубежа быстрее и проще переехать в Россию и адаптироваться к жизни в стране, утверждена межведомственным Штабом по поддержке переезда и адаптации импатриантов в Россию, созданного по указанию президента РФ Агентством стратегических инициатив (АСИ) под руководством МВД. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Дорожная карта утверждена межведомственным Штабом по поддержке переезда и адаптации импатриантов в Россию, созданным по указанию президента АСИ под руководством МВД. Документ включает 40 инициатив, призванных помочь ученым, инвесторам, предпринимателям и востребованным специалистам из-за рубежа быстрее и проще переехать в Россию и начать здесь новую жизнь. Теперь федеральные ведомства при участии администрации президента возьмут эти предложения в работу. Затем детально проработанные решения по преодолению барьеров они представят в докладе, который рассмотрят на заседании Штаба", - сказано в сообщении.

По словам ответственного секретаря Штаба, директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Александра Вайно, главная цель документа - показать, что "Россия открыта для тех, кто разделяет ее традиционные ценности и сознательно выбирает страну своим новым домом". "Для создания оптимального пользовательского пути импатрианта рабочим группам Штаба необходимо было выявить существующие барьеры и предложить варианты их устранения, включающие в том числе предложения по внесению изменений в законодательство. Теперь 11 федеральных ведомств возьмут данные предложения в работу", - приводятся его слова в сообщении.

В АСИ уточнили, что среди предложенных решений - создание "единого окна" для импатриантов, формирование требований к обеспечению импатриантов медицинскими услугами, упрощение административных процедур, а также разносторонняя помощь в адаптации - от оформления sim-карты до признания иностранных дипломов.

Штаб по поддержке переезда и адаптации импатриантов в Россию под председательством первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александра Горового и генерального директора АСИ Светланы Чупшевой был создан в конце 2024 года в рамках исполнения поручения президента России. Он создан с целью разработки оптимальных условий по переезду и адаптации импатриантов, чтобы они могли жить и успешно развиваться в России.